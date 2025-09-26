Azos, contra las «imágenes y música sexista» en las atracciones de As Dores

La asociación Azos Feministas denuncia la exposición de menores a imágenes y música sexistas en algunas atracciones de las fiestas de As Dores e insta al gobierno municipal a prohibir la instalación de estas barracas en años sucesivos. Subraya que, como establece la ley, el Concello debería revisar previamente las atracciones y que esta situación no se repita.

El colectivo cita, por ejemplo, una atracción que emplea como reclamo en una pantalla «la sexualicación del cuerpo femenino mostrando una figura bailando de manera erótica una y otra vez. En vez de una instalación de ocio dirigida al público adolescente, parecía el reclamo de un burdel», reflexiona. Apunta, por otro lado, que en otra barraca mostraba en el fondo de la estructura central tres dibujos distintos: una de ellas, la que se supone que es el hombre, tapada absolutamente, con un look estilo hip hop, mientras que en los extremos, derecho e izquierdo, podíamos ver dos mujeres, con cuerpos también normativos o, incluso, más que normativos por irreales, con poca ropa, mucho pecho y actitud sexualizada. Eran dibujos, era una atracción no solo para público adulto, sino también infantil y adolescente», añade.

Azos Feministas también denuncia la emisión de música con mensajes «misóginos y machistas» y cita varias canciones o autores cuyas composiciones se podían escuchar a diario a través de los altavoces de algunas atracciones. Alega que son temas «que incluso en una persona de 6 años con capacidad auditiva, aunque no ponga el foco en las letras ni analice las metáforas, quedan en el subconsciente, y colaborarán en la creación de sus gustos y de su universo personal».

La asociación apuesta por un modelo de ocio en el que los chavales se lo pasen bien sin necesidad de que las atracciones «vengan adornadas de elementos con los que solo provocamos el sexismo, el machismo y que el sistema heteropatriarcal subsista». Reitera que este tipo de publicidad directa no deja de ser una forma de violencia simbólica contra la mujer y la cosificación del cuerpo femenino a través de las que se transmiten mensajes de desigualdad. «Se trata, asimismo, de un espacio lúdico que fue visitado por cientos de familias con menores de edad que normalizan este tipo de mensajes que acercan el cuerpo femenino a la pornografía», manifiesta el comunicado.

Para finalizar, insta al departamento municipal de Igualdade que no vuelva a tolerar atracciones con este tipo de mensajes, sobre todo porque además así está establecidos en la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres e a Ley General de Publicidad, normativas que, subraya « definen como ilícitas las comunicaciones que contengan discriminación por razón de sexo o presenten a personas como meros objetos sexuales o inferiores en dignidad», concluye Azos Feministas.