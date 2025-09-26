Alumnos del IES Pintor Colmeiro visitan el Parlamento Europeo
El centro forma parte del proyecto Red Compás
REDACCIÓN
Alumnado del IES Pintor Colmeiro de Silleda se desplazó, junto a estudiantes de otras cuatro localidades gallegas, a Bruselas para trasladar a los responsables de las tres formaciones políticas gallegas con representación en el Parlamento Europeo las demandas de los jóvenes gallegos.
Fueron recibidos por los eurodiputados Francisco Millán Mon (PP), Nicolás González Casares (PSOE) y Ana Miranda (BNG), a quienes presentaron sus propusestas y que acompañaron en una visita por el hemicilo o la Casa de la Historia de Europa. El grupo actúa en representación de los participantes del proyecto Red Compás, un proceso educativo y participativo que les permitió trabajar el curso pasado sobre los Objetivos Juveniles Europeos (IU Youth Goals), analizando su realidad y diseñando campañas colectivas que ejecutaron en junio. ·Elaboraron un manifiesto con propuestas de vivienda, redistribución de riqueza y recursos, transporte público, empleo de calidad, inclusión y la lengua como patrimonio inmaterial
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona