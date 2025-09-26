Alumnos del IES Pintor Colmeiro visitan el Parlamento Europeo

Alumnado del IES Pintor Colmeiro de Silleda se desplazó, junto a estudiantes de otras cuatro localidades gallegas, a Bruselas para trasladar a los responsables de las tres formaciones políticas gallegas con representación en el Parlamento Europeo las demandas de los jóvenes gallegos.

Fueron recibidos por los eurodiputados Francisco Millán Mon (PP), Nicolás González Casares (PSOE) y Ana Miranda (BNG), a quienes presentaron sus propusestas y que acompañaron en una visita por el hemicilo o la Casa de la Historia de Europa. El grupo actúa en representación de los participantes del proyecto Red Compás, un proceso educativo y participativo que les permitió trabajar el curso pasado sobre los Objetivos Juveniles Europeos (IU Youth Goals), analizando su realidad y diseñando campañas colectivas que ejecutaron en junio. ·Elaboraron un manifiesto con propuestas de vivienda, redistribución de riqueza y recursos, transporte público, empleo de calidad, inclusión y la lengua como patrimonio inmaterial