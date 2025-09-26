El 29 de septiembre se abre plazo para las Aulas Sénior en Lalín

El 13 de octubre, comienzan las Aulas Sénior en Lalín, unas actividades para mayores de 55 años. La concellería de Envellecemento Activo, Carme Canda, anuncia la apertura de plazo el 29 de septiembre. Son cinco propuestas que esperan «exprimir todo el potencial físico, mental y social de los lalinenses al máximo». Para inscribirse, es necesario recoger y presentar el formulario en el Registro del Concello en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Dentro de esta iniciativa de envejecimiento activo, una es Estimulación Cognitiva, grupos de un máximo de 50 personas los jueves, dos turnos, de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas. Pintura al óleo y acuarela son los martes de 10:00 a 11:30 y de 11:45 a 13:15, 15 personas por grupo. Informática, los miércoles y viernes, con un grupo de iniciación a las 10:30 hasta las 11:30, y otro avanzado de 11:30 a 12:30, con un máximo de 15 y 23 plazas, respectivamente. Historia del arte y salidas culturales los martes de 17:30 a 19:00, 55 participantes máximo. Por último Inglés, con dos grupos, iniciación y avanzado, que se impartirán los viernes de 10:30 a 11:30, y de 11:30 a 12:30, 15 participantes cada uno.