Xuncoga abordará los daños del jabalí con las sociedades de caza de Lalín, Rodeiro y Dozón

El presidente de Xuncoga, Manuel Fernández López, se puso en contacto telefónicamente con los presidentes de las sociedades de caza de Lalín, Rodeiro y Dozón para analizar los daños ocasionados por el jabalí en estos territorios. Les propuso mantener una reunión a la mayor brevedad posible entre las cooperativas agropecuarias y los representantes de los tecores para abordar esta problemática de forma conjunta. La realización de batidas para reducir la población de cerdo salvaje es la medida a la que suelen recurrir ambas partes para intentar reducir los destrozos.

Los informes de que disponen las entidades de economía social de estos municipios hablan de perjuicios «cuantiosos», a día de hoy, producidos por la presencia de esta fauna salvaje en los tres municipios, tal como refieren desde la cooperativa de segundo grado con sede en el polígono Lalín 2000. «Estos daños son algo que, por desgracia, el sector lleva sufriendo constantemente», lamenta Manuel Fernández. El ganadero de Castro agradece a todos los presidentes de las entidades cinegéticas «la buena voluntad que mostraron por estas circunstancias».