Souto anuncia veinte cargadores de coches eléctricos para Lalín

El portavoz del grupo de gobierno de Lalín, Avelino Souto, pide a su homóloga del PSOE, Alba Forno, y a sus responsables de comunicación «que dediquen 15 minutos diarios a leer la prensa y a informarse sobre lo que ocurre en Lalín. Con ello, evitarán el ridículo constante en el que caen al pedir cosas ya planificadas y con financiación solicitada, o incluso otras en ejecución». El concejal alude a asuntos como la financiación de una plataforma única en calles del centro o la colocación de cargadores para coches eléctricos en el casco urbano de la capital dezana. Considera que «no se enteraron (los socialistas) de que se solicitaron fondos de la EDIL para poner en plataforma única parte de las calles de la almendra central o un actuación en la calle Rosalía de Castro para convertirla en una calle de ocio con plataforma única que permita su uso en verano e invierno».

Avelino Souto también le afea a la concejala socialista otro asunto en el que «no se entera o vive aislada porque Forno debe de ser la única lalinense que no se enteró de que en el ESE de los edificios, que lleva casi un año en funcionamiento, se contempla la dotación de veinte cargadores para coches eléctricos en el casco urbano, y que algunos de esos puestos están ubicados precisamente donde ella los solicita».

Hacienda

Por último, el concejal popular lalinense critica a Alba Forno «su locuacidad» por decir «lo primero que se le ocurre sin saber ni seguir el estado en el que están ya los proyectos ya en marcha», pero callar ante «las barbaridades que está cometiendo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez contra Lalín». Por ejemplo, invita a la socialista a «posicionarse y valorar la negativa del Ministerio de Hacienda de dotar a Lalín de una oficina de la Agencia Tributaria, «o quizá también quiere decirle a los lalinenses que no es necesaria», ironiza Souto.