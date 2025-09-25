‘Silleda Fai’ reunirá a una decena de productores y ofrecerá degustaciones

Silleda se convertirá el 4 de octubre, sábado, en un escaparate del talento y del trabajo de su gente con la celebración de un certamen protagonizado por una decena de productores locales y artesanos. Silleda Fai se desarrollará en la calle Cartagena, en horario de 11:00 a 19:00, con un formato de feria que reunirá una amplia muestra de productos de alimentación de proximidad, artesanía, bienestar y diseño.

En la oferta del certamen -figuran productores alimentarios (Cortes de Muar, A Artesa de Rocío y las bodegas Castro Brey); de huerta ecológica (Trasdeza Natur y Lar do Aquel), de artesanía y diseño (Sedela, Branda’s, Avelaíña e Isabel, cestos e labores de palla); y de cosmética natural (Herbolario Bio). El Concello de Silleda irán dando cuenta en los próximos días, a través de sus redes sociales, de los productos de cada uno de los participantes, así como de las horas de degustaciones y exhibiciones programadas.

El público asistente podrá no solo comprar directamente a los productores presentes, sino también participar en demostraciones, talleres y degustaciones gratuitas. Además, todas aquellas personas que realicen compras en la feria entrarán automáticamente en el sorteo de vales para gastar en el comercio local de Silleda.

Objetivos

Con esta iniciativa, el ayuntamiento busca poner en valor el trabajo de los productores locales, fomentar el consumo responsable e impulsar la economía de proximidad, ofreciendo un espacio de encuentro y dinamización del comercio. «Queremos que Silleda Fai sea una oportunidad para reconocer el talento de nuestra gente y para reforzar la identidad de nuestro concello como un lugar que apoya el producto local y la creatividad», señala la concejala de Promoción Económica y Agenda 2030, Estefanía Taín.