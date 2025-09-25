Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renovada a cátedra de Empresa Familiar en Santiago

Colaboran a Universidade, a Asociación Galega de Empresa Familiar e a compañía Inditex

REDACCIÓN

Santiago

A Universidade de Santiago, a Asociación Galega da Empresa Familiar (AGEF) e Inditex veñen de renovar durante os próximos catro anos o convenio de colaboración que garante a continuidade da Cátedra institucional de Empresa Familiar, creada en 2021 e dirixida polo catedrático Luis Otero González. O acordo reforza o compromiso das tres entidades coa docencia, a investigación e a transferencia de coñecemento ao redor da empresa familiar, un sector clave para o desenvolvemento económico e social de Galicia, tal e como se puxo de manifesto no encontro celebrado onte na reitoría, en San Xerome.

O acordo asinárono o reitor da USC, Antonio López, o presidente da Asociación Galega de Empresa Familiar (AGEF), José Bernardo Silveira Martín; e Javier Monteoliva Díaz, en representación de Inditex.

