Renovada a cátedra de Empresa Familiar en Santiago
Colaboran a Universidade, a Asociación Galega de Empresa Familiar e a compañía Inditex
REDACCIÓN
A Universidade de Santiago, a Asociación Galega da Empresa Familiar (AGEF) e Inditex veñen de renovar durante os próximos catro anos o convenio de colaboración que garante a continuidade da Cátedra institucional de Empresa Familiar, creada en 2021 e dirixida polo catedrático Luis Otero González. O acordo reforza o compromiso das tres entidades coa docencia, a investigación e a transferencia de coñecemento ao redor da empresa familiar, un sector clave para o desenvolvemento económico e social de Galicia, tal e como se puxo de manifesto no encontro celebrado onte na reitoría, en San Xerome.
O acordo asinárono o reitor da USC, Antonio López, o presidente da Asociación Galega de Empresa Familiar (AGEF), José Bernardo Silveira Martín; e Javier Monteoliva Díaz, en representación de Inditex.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta