El PSOE pide que se amplíen hasta 100.000 euros las ayudas al deporte

El PSOE de Lalín considera «totalmente insuficiente» la partida destinada este año por el gobierno local a las ayudas deportivas y propone aumentarla al menos hasta los 100.000 euros. El edil Mario López sostiene que los 70.000 consignados «no cubren las necesidades de toda la actividad deportiva que hay», y alude a municipios «del mismo nivel», como A Estrada, que ha anunciado más de 100.000€.

El concejal admite que, tras «el dramático recorte» del año pasado, la partida subió en 5.000€, «pero sigue lejos de lo que se debería destinar». Señala que la cifra prevista «está a niveles de 2016, cuando los precios subieron y, por lo tanto, a los clubes también les cuestan más los desplazamientos, los materiales, las inscripciones y todo lo preciso para un buen funcionamiento».

López acusa al alcalde de mentirles a todos los deportistas cuando prometió en la campaña de 2019 una agencia del deporte que duplicaría el apoyo a los clubes: «Hicieron exactamente lo contrario, que fue recortar las ayudas mientras subieron impuestos y salarios».