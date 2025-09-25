Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE pide que se amplíen hasta 100.000 euros las ayudas al deporte

REDACCIÓN

Lalín

El PSOE de Lalín considera «totalmente insuficiente» la partida destinada este año por el gobierno local a las ayudas deportivas y propone aumentarla al menos hasta los 100.000 euros. El edil Mario López sostiene que los 70.000 consignados «no cubren las necesidades de toda la actividad deportiva que hay», y alude a municipios «del mismo nivel», como A Estrada, que ha anunciado más de 100.000€.

El concejal admite que, tras «el dramático recorte» del año pasado, la partida subió en 5.000€, «pero sigue lejos de lo que se debería destinar». Señala que la cifra prevista «está a niveles de 2016, cuando los precios subieron y, por lo tanto, a los clubes también les cuestan más los desplazamientos, los materiales, las inscripciones y todo lo preciso para un buen funcionamiento».

López acusa al alcalde de mentirles a todos los deportistas cuando prometió en la campaña de 2019 una agencia del deporte que duplicaría el apoyo a los clubes: «Hicieron exactamente lo contrario, que fue recortar las ayudas mientras subieron impuestos y salarios».

