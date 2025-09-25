El PSOE de Forcarei denuncia falta de personal en el centro de salud local
El grupo se ausentó del pleno ordinario de ayer por considerarlo «una tomadura de pelo»
REDACCIÓN
El PSOE de Forcarei ha denunciado la «situación crítica» que atraviesa el centro de salud local, que actualmente carece de matrona y solo dispone de una enfermera para atender a toda la población, mientras el otro profesional permanece de vacaciones sin sustitución. Además, solo cuenta con una médica, ya que la segunda sigue de baja y su plaza tampoco se cubre de manera continuada, lo que deja a cientos de vecinos y vecinas sin la atención sanitaria «que les corresponde por derecho».
Los socialistas critican la inacción de la alcaldesa, Belén Cachafeiro, y subrayan la urgencia de que el Sergas cubra «de inmediato» todas las plazas vacantes para garantizar un servicio de calidad y evitar que la población quede desatendida. Destacan que la falta de personal pone en riesgo la salud de la comunidad y exige medidas inmediatas.
Por otro lado, el grupo socialista no asistió al pleno celebrado ayer. por considerar la convocatoria una «tomadura de pelo» ya que solo se debatía un punto: la aprobación de actas de sesiones anterios. Así, la portavoz local, Verónica Pichel, afirmó que ahorrarían el dinero al Concello.
