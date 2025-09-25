El programa «Toponimízate» recala en la Casa das Letras

El programa Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra recalará en A Estrada el próximo 2 de octubre. La Casa das Letras acogerá, a las 19.00 horas, una charla divulgativa que tiene como principal objetivo informar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar y recuperar los topónimos como parte fundamental del patrimonio inmaterial.

Desde el año 2017, la Secretaría Xeral da Lingua, en colaboración con la Real Academia Galega, viene ofreciendo charlas divulgativas a través de Toponimízate en ayuntamientos, colegios, asociaciones culturales y centros de mayores sobre el valor cultural de la toponimia gallega y la necesidad de colaborar en su recopilación mediante la plataforma Galicia Nomeada. Así, en estas conferencias se explica con detalle el uso de esta aplicación colaborativa, así como el provecho que puede extraerse de esta capa de información cultural una vez que está georreferenciada y normativizada.

La sesión permitirá, además, exponer de manera divulgativa el significado de los topónimos mayores (parroquias y aldeas) de A Estrada. Contará para ello con la participación de Vicente Feijoo Ares, actual coordinador de la Unidad Técnica de Toponimia de la RAG. al frente del proyecto colaborativo Galicia Nomeada, de revisión y actualización del Nomenclátor. Toponimízate, además de elaborar contenidos para el portal web Toponimia de Galicia.