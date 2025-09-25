Portodemouros se queda sin ferry en octubre por mantenimiento
REDACCIÓN
Vila deCruces
Naturgy interrumpirá el servicio de la barcaza del embalse de Portodemouros en octubre, del día 1 (desde las 9:00) al 31 (hasta las 20:00), para cumplir el requerimiento legal de inspección y mantenimiento periódico, que se realiza cada tres años.
Las actuaciones redundarán en una mayor y mejor garantía del servicio a los usuarios y serán realizadas con la máxima diligencia para minimizar el tiempo de interrupción. Mientras duren los trabajos, los desvíos de circulación estarán debidamente señalizados con carteles indicadores del itinerario alternativo al ferry. Naturgy lamenta las molestias que se puedan ocasionar.
