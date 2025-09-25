Personal, la materia pendiente del Reimóndez Portela
El Concello aún no ha gestionado una de las problemáticas a las que achacaba su cierre
Continúan las obras de rehabilitación en el Museo Reimóndez Portela, mientras que entre un sector de la población estradense persiste la duda de si esta vez será la definitiva y si será posible al fin, cruzar el umbral del antiguo matadero municipal para deambular por las salas de esta casa de la historia local.
Esta no es la primera vez que se realizan trabajos de mejora en las instalaciones, o que se anuncia la reapertura, sin que realmente dicha promesa llegue a materializarse. Concretamente, en 2016, bajo el mandato del popular José López Campos, se comunicaba ya la realización de una actuación de mejora por valor de 130.000 euros para la nueva puesta en marcha tras su cierre en 2009. Finalmente, dichos trabajos se ejecutaron en 2018 y finalizaron en 2019. En este mismo año todo parecía apuntar a que las instalaciones abrirían de nuevo, pero no ocurrió.
Uno de los argumentos del gobierno local para justificar la clausura temporal de esta galería era la falta de fondos para contratar personal que atendiese a los visitantes durante el horario de apertura. Por ello, una garantía de que en esta ocasión sí se producirá la apertura sería que ya existiese respuesta a esta problemática. En cambio, según confirman desde el Concello, todavía no hay nada definido a este respecto. La reforma actual cuesta 50.000 euros, lo que dejaría una suma de 180.000 euros invertidos en unas instalaciones cerradas.
El plazo de ejecución estimado es de un mes, según se comunicaba en el anuncio del inicio de obras. Posteriormente se adjudicará la construcción del discurso expositivo y entonces llegará el momento de incorporar personal para atender las instalaciones, crucial para la reapertura. En este sentido, el alcalde, Gonzalo Louzao, aseguró a FARO en enero de este año que la falta de recursos para ello no será un problema, por lo que cabe esperar que ahora sí, A Estrada recupere su museo.
Inaugurada la muestra del «médico dos pobres»
En otra línea, A Estrada inauguró ayer una exposición dedicada a hombre que da nombre al museo, Manuel Reimóndez Portela, que podrá visitarse hasta finales de noviembre en la Casa das Letras. La muestra recorre la trayectoria de esta figura emblemática de la cultura local, conocida por su dedicación a documentar la historia y las tradiciones de la comarca, y por su compromiso con la preservación de la memoria colectiva.El acto contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y del alcalde, Gonzalo Louzao, quienes destacaron la labor de Reimóndez, conocido también como «el médico de los pobres» por su trabajo como médico rural durante más de veinte años. López Campos subrayó su papel como promotor y presidente del Museo do Pobo Estradense, y su contribución al enriquecimiento cultural de la villa.Esta exposición forma parte de A Estrada Mostra, un proyecto que agrupa tres muestras sobre grandes figuras de la cultura gallega y estradense. Tras la dedicada a Reimóndez, se inaugurará el 30 de noviembre la muestra Avelina Valladares. Vida e obra, y el 18 de diciembre llegará Castelao. De Sempre en Galiza ao Consello de Galiza, cerrando el ciclo en el marco del Ano Castelao.
