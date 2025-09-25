«En el negocio de venta de productos con taras hay muchos piratas»

La firma Tara Markt de A Estrada vivió un intenso fin de semana. Cientos de personas pasaron el sábado y el domingo por sus instalaciones y todo con la esperanza de «pescar» alguna de las ofertas que el comercio anunció para estos días. La idea era sencilla, cada cierto tiempo uno de sus productos, que van desde electrodomésticos a muebles, se rebajaban a un euro. «Fue un espectáculo. Hasta vino la televisión», nos cuenta su responsable, Roberto Basteiro, quien aguarda con iniciativas como esta dar a conocer su negocio de venta de productos con taras.

«Vino muchísima gente, especialmente el domingo. Algunos venían sin creerse que fuera cierto o pensando que íbamos a poner a un euro productos malos de los que nos queríamos deshacer y luego veían que no era así», explica. «Hubo gente que saltó de alegría, otros que se emocionaron y otros que se quedaban atónitos sin acabar de creérselo. Todos estaban alucionados y todos pudieron ver que no había trampa», añade un hombre que ya anucia que repetirá promoción el año que viene.

Clienta con uno de los televisores a un euro. | Bernabé/Ángel Abeledo

Roberto Basteiro señaló que esta iniciativa permite dar un premio a sus clientes después de cuatro años abiertos pero también darse a conocer entre personas que nunca se habían acercado hasta su tienda de productos con tara y descubrieron que no es lo que pensaban. «Pudieron ver lo qué somos. En este negocio hay muchos piratas, supongo que en todos los sectores. Pero nosotros no somos uno más. La gente que viene aquí sabe que no la van a engañar ni a timar. Con nosotros te puedes llevar un producto de calidad sin pagar un pastón. No engañamos a nadie», afirmó.

Basteiro nos explica además la diferencia entre las diferentes opciones de venta de productos con tara. «Nosotros vendemos productos con tara estética pero no son productos reacondicionados como ofrecen otros. Por ese motivo, nosotros tenemos que ofrecer por ley una garantía de tres años. No nos importa porque es una garantía que da el propio fabricante. Hay otras tiendas que se presentan como productos con tara pero realmente son reacondicionados o de segunda mano. Esos no tienen que tener esa garantía, por eso te dan seis meses o un año. Algunos incluso llegan a dos años», explica. «Mis productos vienen precintados directamente desde fábrica. Ni siquiera vienen de otra tienda. Esa es la mejor forma de reforzar la imagen de empresa y de fábrica», afirma.