Lalín se posiciona en el mapa de mejores mieles del mundo

La Mel Dezabellas de Lalín está en la cabeza del ranking de las mejores mieles del mundo 2025. Esta lista es elaborada a partir de los resultados en los principales concursos internacionales. Dezabellas es obra de Álvaro Martínez García, un prostético dental de Lalín que en su tiempo libre se dedica a la apicultura. La miel estrella en cuestión es de castaño, producción de 2024, aunque su miel de brezo también cosechó algún que otro premio internacional. Su creador destaca que el producto se diferencia por sus toques amargos dentro de la dulzura típica de este alimento. Es una de las tres mieles de origen español en este Mapa de Mejores Mieles del Mundo 2025, por la página Apicultura y Miel.

Martínez lleva siete años dedicándose a este oficio en su tiempo libre. Comenzó con cuatro colmenas, pero a día de hoy ya cuenta con 130, lo que sigue siendo una producción modesta que recoge entre 1.200 y 1.500 kilogramos de miel. «Para mí es un pasatiempo que adoro, es por eso que extraigo la miel de forma tradicional, manualmente», comenta el apicultor lalinense.

Una miel de oro

«Siento mucha satisfacción, pienso que es la primera vez que Lalín se posiciona en este mapa. No estoy del todo seguro de qué hace tan especial a mi producción, pero parece que a los jurados les gusta», apunta. Con este producto, fue otorgado con el primer puesto de miel de castaño en los premios Cinco Estrelas otorgados por la Asociación Galega de Apicultura, la medalla de plata en el Paris Honey Awards, premio excelencia al sabor 2025 de Mediterranean Taste Awards 2025, oro para la miel de castaño y plata para la de brezo en el London Honey Awards, y fue seleccionada como finalista en el top 30 mejores mieles del mundo en el concurso Black Jar Honey Contest 2025 de Estados Unidos.