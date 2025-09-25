Herido tras el vuelco de un camión de la basura en Lalín
Un trabajador del servicio de la recogida de basura de Lalín resultó herido leve en la tarde de ayer tras volcar el camión en el que se encontraba. El accidente tuvo lugar en la rotonda del cruce de la Rolda Leste y la Rúa do Rodo, y se desconocen la causa del mismo. El herido se quejaba de un dolor en uno de sus brazos. En el operativo participaron efectivos de la Policía Local de Lalín y de Emerxencias Lalín, que fueron suficientes tanto para atender al operario maltrecho como en la tarea de limpieza de la calzada y la regulación del tráfico en el lugar del siniestro.
