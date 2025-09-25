Gres, A Ulla, Pontevea y A Somoza, en riesgo de inundación a partir de 2028

Entre 2028 y 2033, Augas de Galicia identifica 7,55 kilómetros de riesgo de inundación en las comarcas, con incidencia en los municipios de A Estrada y Vila de Cruces, específicamente Ponte Ledesma. La Xunta acaba de abrir el período de consulta pública para que, durante tres meses, la ciudadanía y las entidades interesadas puedan presentar sus observaciones a los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación que delimitan aquellas zonas inundables de las áreas con riesgo potencial y significativo de desbordamiento (Arpsis) de Galicia-Costa identificadas como nuevas para este período que sufrieron cambios en la cartografía desde su análisis anterior.

Son cuatro las Arpsis aprobadas que afectan a ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, tres en A Estrada y una en Vila de Cruces. Todas son modificaciones de riesgos potenciales ya existentes, en las que se actualiza el trazado para mejora de definición de la red hidrográfica. En el caso de Cruces, es una modificación en el río Ulla, en Ponte Ledesma con incidencia en 6,819 kilómetros. Afecta a las zonas de Touro, Boqueixón y Vila de Cruces, de origen fluvial. En A Estrada, una de ellas es la del rego de A Somoza, con una longitud de 1,127 kilómetros, de origen fluvial y pluvial.

Hay dos que no están localizadas en la zona pero que afectan a A Estrada, la de Ponteulla y Pontevea. Esta última es la única de carácter histórico de las cuatro, de 5,699 kilómetros entre el río y el rego da Riveira o regato de Freiria. Es de origen fluvial y pluvial. Por último, la de Ponteulla con una longitud de 4,084 kilómetros, de origen fluvial. Las cuatro serán por superación natural de la capacidad, con afección a la población, a puntos del medio ambiente, patrimonio cultural y a actividades económicas.

En el informe, Augas de Galicia, en consonancia con la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, informa que están trabajando en la delimitación de las áreas de riesgo potencial (y significativo, aunque de este tipo no hay en la zona) de inundación. Elaborarán mapas de peligrosidad y el plan de gestión de peligros correspondiente.

El regato de A Somoza se sitúa en la tabla de Arpsis con riesgo muy bajo, en la que se limitará el uso de la zona inundable, fomentarán medidas de autoprotección en viviendas afectadas y la adaptación de elementos situados en zona inundable para reducir las consecuencias adversas da inundación. Ponteulla está en la tabla de riesgo bajo con medidas adicionales, con limitaciones del uso del suelo en estas zonas. Ponte Ledesma en el mismo grupo, pero a mayores, con fomento de medidas de autoprotección en viviendas afectadas, fomento a la adaptación de elementos situados en zona inundable para reducir las consecuencias adversas y fomento de seguros. Pontevea es una Arpsi con riesgo bajo medio con estudios simplificados, en la que se implementarán las mismas medidas en que el anterior caso.

170 áreas fluviales de riesgo en Galicia, con 548 kilómetros

La EPRI (Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación) de segundo ciclo dio como resultado la declaración de 170 Arpsis fluviales, dos más que en 168 declaradas en el primero ciclo de planificiación, pasando de 543 kilómetros de río catalogados como de riesgo significactivo de inundaciones a 548 kilómetros en el segundo ciclo.

Las nuevas incorporaciones son rego de Ucha en Cambados y rego Maior en Sada. Y se ampliaron tres existentes, todas en la provincia de Pontevedra: ríos Gallo en Cuntis, Lérez en Pontevedra y Umia en Caldas. Los ríos Lérez, Os Gafos y Valdecorvos están considerados como áreas con el riesgo más alto de inundación en la graduación del plan de Augas de Galicia sobre este tipo de fenómenos para el ciclo 2028-2033. Aparecen en nivel 4, esto es, zona de mayor riesgo. La clasificación de riesgos permite «establecer una priorización» a la hora de adoptar medidas, y la actuación en Valdecorvos ya está en marcha con el encargo de un proyecto técnico de actuación en este y otros ríos gallegos.