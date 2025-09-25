Mucha fiesta, pero pocos cuartos en As Dores de Lalín

La Banda de Música Popular de Muimenta, el Grupo de Gaitas Repenicando, la Charanga Ardores y la orquesta Panorama echaron el cierre el martes a las Festas das Dores, que ayer tuvieron su día dedicado a los más pequeños en las atracciones. La jornada también sirvió para que buena parte de los feriantes desmontaran sus puestos para viajar destino a lugares como Lugo o Monterroso. Los feriantes hicieron una valoración positivo aunque con matices de los cinco días de fiesta.

Actuación de la Orquesta Panorama en Lalín. / Bernabé/Ángel Abeledo

Con más de 30 años recalando en Lalín, uno de ellos manifestaba que «vino menos gente que en otras ocasiones. Los primeros días muy poco. Hay menos niños y pocos cuartos». También hubo unanimidad a la hora de opinar sobre el sistema de pujas por los puestos de este año: «Nos gustó e incluso nos dejaban quedar un fin de semana si quisiéramos», subrayaron algunos de ellos mientras colocaban sus enseres en los trailers.

El mal tiempo fue uno de los factores determinantes de las fiestas de este año, según los dueños de las atracciones: «Los mejores días fueron el sábado y el martes porque el fin de semana nos llovió en hora punta porque era cuando empezábamos a abrir» señalaban algunos. Mientras tanto, otros que estaban a punto de marcharse con destino al San Froilán lucense explicaban que «el agua, sobre todo el domingo, y el frío nocturno nos hicieron mucho daño. De todas formas, la gente del pueblo un poco salió, pero los que vienen de fuera no se animaron». Hubo quien quiso puntualizar antes de marcharse sobre la puja que «salió como se hacía más o menos casi todos los años. Tampoco es que fuera una cosa desorbitada. De todas forma, las ferias todas cada año van a menos». Eso sí, todos prometieron volver en 2026.