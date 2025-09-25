Estampas de la diáspora

Nós tamén fomos emigrantes es el título de la exposición fotográfica que puede verse desde ayer hasta el 19 de octubre en el Auditorio Municipal Xosé Casal, de Vila de Cruces, de martes a viernes en horario de 16:00 a 21:00. A la inauguración asistieron el alcalde cruceño, Luis Celso Taboada, junto a varios ediles de su gobierno; el coordinador institucional de Abanca en Pontevedra, José Luis Romero; y la coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela, como entidades organizadoras.

La exposición consiste en una selección de cuarenta fotografías de la emigración, tanto española como gallega, procedentes de los archivos de la Agencia Efe. El objetivo es el de tratar de acercar al espectador a esa realidad histórica a través de una síntesis fotográfica de las migraciones mediante la mirada profesional y humana de los fotoperiodistas de la época. Es la historia de «millones de españoles que tuvieron que abandonar su tierra para sobrevivir», en palabras de Miguel Ángel Gozalo, director de la agencia entre 1996 y 2004.