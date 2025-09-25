¿Cuándo despedir a Calvo Sotelo?

En pleno 2025 y tras varias actuaciones de mudanza en los nombres del callejero estradense, hay dos bastiones del fascismo que, por algún motivo, cuesta arrancar. El tema no es nuevo y ha sido objeto de debate social durante años. Sin embargo, la calle más céntrica de A Estrada todavía se llama Calvo Sotelo, en alusión al que fue ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. Y a la segunda, paralela a los jardines municipales y la Praza da Constitución, le da nombre una institución nacida durante el franquismo: el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda).

Si bien estos no son los únicos ejemplos de vías y plazas en honor a personajes de regímenes dictatoriales del pasado, como lo fue la Capitán Bernal, actualmente siguen siendo símbolos vigentes en la villa. Otros, como la antigua Plaza del Generalísimo, la Martínez Anido o la Calle Capitán Bernal, han desaparecido. Estas dos últimas pertenecen a una modificación acordada en pleno en 2006, pero que no se hizo oficial hasta octubre de 2024, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) reconoció la modificación tras recibir la documentación pertinente del Concello. La primera pregunta que asalta al conocer este dato es: ¿por qué no se incluyó la Calvo Sotelo en este grupo de calles que mudaban de nomenclatura? La razón es desconocida. La hemeroteca muestra que la Comisión do Rueiro, formada en 2002, ya recomendaba el cambio de Calvo Sotelo por Porto Verdura. No obstante, no pasó el filtro del acuerdo de 2006, en el que sí entraban la Capitán Bernal y la Martínez Anido, entre otras cuyo cambio no implicaba polémica.

En aquel entonces se hablaba también de la Iryda e incluso de la Justo Martínez, político de la Restauración Borbónica fallecido en 1930 y al que se honró nombrando esta vía en pleno centro de la villa. Las tres continúan hoy vivas en el callejero estradense.

Por si fuese poco, en 2019 el Concello recibió una notificación de la Dirección General para la Memoria Histórica solicitando la acreditación de que no existía en el municipio simbología de exaltación franquista. Asimismo, el Ejecutivo central exigía que, en caso de que todavía existiesen vestigios, se retirasen de forma inmediata para evitar represalias, como la retirada de subvenciones. Ante esta directriz, el gobierno encabezado entonces por José López Campos optó por consultar la legalidad de dichas instancias en lugar de cumplir con ellas.

Así fueron pasando los años, mientras el corazón del casco urbano estradense rinde aún honor a instituciones y figuras de represión y sistemas antidemocráticos. La segunda pregunta que toca hacerse es: ¿cuándo despediremos a Calvo Sotelo? Imposible conocer la respuesta. No hace falta recordar que la última modificación tardó 18 años en oficializarse. Además, supone un trastorno importante para los vecinos, que deben cambiar su domicilio en todos los documentos pertinentes, con las molestias burocráticas que esto conlleva.

Cuando en 2019 la Dirección General para la Memoria Histórica enviaba la notificación mencionada, A Estrada integraba una lista de 656 municipios españoles que todavía rendían homenaje al franquismo. Ahora esa lista puede haberse reducido, pero nuestra villa sigue estando ahí. Y, ante esta situación, toca reflexionar acerca de la ironía que supone que, pese a que en el fondo se trata de un gesto de justicia y memoria histórica, continuar llamando Calvo Sotelo a la milla de oro implica en realidad olvido. El debate pierde fuerza mientras muchos probablemente ya no recuerden a quién alude este nombre.