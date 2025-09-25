La Deputación lleva a Rodeiro una nueva cita del «+Convivir»

La Diputación de Pontevedra trae a Rodeiro este sábado una nueva jornada del programa de convivencia vecinal +Convivir. Se trata de la sexta actividad de la segunda edición de esta iniciativa dirigida al movimiento vecinal que ya ha pasado este año por Fornelos de Montes, Redondela, Salceda de Caselas, A Lama y Baiona, y llegará esta semana al CPI de Rodeiro a partir de las 16.30 horas, con la presencia del presidente de la Diputación, Luis López, y el diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís.

Se espera que la actividad atraiga a cientos de personas que disfrutarán de una jornada divertida y educativa en el colegio rodeirense. En este espacio, se impartirán sesiones de formación sobre risoterapia, así como talleres de nutrición y una sesión de baile. Además, la actividad se complementará con música y refrigerios para los asistentes. +Convivir es un programa provincial con el que la Diputación de Pontevedra demuestra su compromiso con el tejido asociativo de vecinos y enaltece el papel que desempeña en el avance de la provincia.