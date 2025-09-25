El Cretus y la Rutge University miden la disponibilidad de agua en un estudio

El indicador más usado hasta ahora para estimar el agua disponible en un territorio era el índice de aridez. No obstante, este cálculo dejaba fuera un factor clave: el agua que circula lateralmente de manera subterránea en el suelo a través de acuíferos y en la superficie por los ríos, desde zonas altas hacia valles y llanuras. Ahora, un equipo internacional, del que forma parte el profesor del departamento de Física de Partículas de la USC e investigador del Cretus, Gonzalo Míguez Macho, acaba de demostrar que este «subsidio lateral» de agua puede ser determinante, especialmente en regiones áridas o semiáridas. Al incluir esta aportación adicional de agua en el cálculo, a la que denominaron variable ‘Q-lat’, los investigadores obtuvieron un nuevo índice más realista que tiene en cuenta tanto la topografía del terreno como la dinámica real del agua a través del paisaje.

Macho firma el estudio junto a Ying Fan, de la estadounidense Rutgers University. En él se ven reflejados unos resultados que muestran que la superficie terrestre donde la oferta de agua alcanza o supera la demanda potencial, aumenta en un 33% con este nuevo indicador, lo que explica como civilizaciones, oasis y ecosistemas pudieron prosperar en zonas donde el clima por sí solo no garantizaría suficiente agua.