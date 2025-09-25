Consumo A Estrada alerta de una nueva estafa: mensajes de conocidos solicitando transferencias
Desde la Oficina de Consumo de A Estrada denuncian la aparición de una nueva estafa y piden a la población que aumente la cautela. Concretamente, comparten que una conocida vecina del municipio ha sufrido recientemente un hackeo en su teléfono móvil, y que los autores han comenzado a solicitar transferencias de dinero a todos sus contactos. Así, la responsable del organismo en la localidad, Kim Llobet, advierte de que si estos días se reciben llamandas o mensajes sospechosos de una persona conocida del en torno, no atiendan a la petición de ninguna transferencia y se pongan en contanto de forma directa con la supuesta emisora de los mensajes.
