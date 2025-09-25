Confebús promocionará la feria del transporte de viajeros por carretera

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) y la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera (ExpoBus Iberia) han acordado aunar esfuerzos de cara a la cuarta edición del certamen, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en el recinto de Silleda. Han suscrito un acuerdo de colaboración para contribuir al impulso del sector del transporte de viajeros por carretera a través de esta feria, ya la segunda mayor de este ámbito en España.

Así, Confebús difundirá el certamen entre sus asociados para que conozcan su propuesta, diseñada para que estas empresas de transporte de viajeros encuentren las mejores soluciones para modernizar y mejorar tanto sus vehículos como los servicios a sus clientes. Y organizará un encuentro para las empresas asociadas.

Por su parte, la Feira Internacional de Galicia facilitará un espacio expositivo a la confederación durante ExpoBus Iberia y le cederá una sala para la realización del encuentro y otras actividades. Este acuerdo se suma al suscrito con otras importantes agrupaciones y sitúa a ExpoBus como un referente para empresas y profesionales.

La Confederación Española de Transporte en Autobús es la organización más representativa del sector del transporte en autobús, aglutinando a empresas españolas de todas las actividades (línea regular, urbana, discrecional, escolar, turística…) y de todos los tamaños. Cuenta con más de 30 organizaciones territoriales y sectoriales federadas y cerca de 2.000 empresas asociadas. Representa a más del 70% del sector, que factura más de 6.000 millones de euros, incluye 2.700 empresas y ocupa a más de 95.000 personas, transportando a 3.365 millones de viajeros cada año: el 60% de los desplazamientos en transporte colectivo se realiza en autocar.