El Concello de Rodeiro solicita la permuta de vías a la Deputación

El Concello de Rodeiro solicita una reunión con la Diputación para desbloquear la permuta de la carretera de Carboentes y Arnego por varias vías provinciales. El alcalde, José Luis Camiñas, envió una carta al presidente de la Diputación solicitando una reunión para avanzar en la propuesta de permuta de carreteras entre ambas administraciones. Esta reunión con Luis López viene precedida por un acuerdo plenario del 11 de marzo de 2024, en el que el gobierno local, mediante una moción, solicitó el cambio de titularidad a la provincial de un total de 18,7 kilómetros de varias carreteras municipales: Carboentes, Arnego, Vistuide Adelán, Vilafrío Saburín y Pedroso, con la limitación con Lalín. Esta solicitud surge de la reunión celebrada el pasado mes de diciembre, en la que el regidor municipal explicó la necesidad de transferir a la titularidad provincial la carretera que conecta la zona de As Devesas con las parroquias de Carboentes y Arnego.

Desde el Concello se explica que se trata de una carretera con un tráfico «intenso y denso, y se encuentra en mal estado de conservación», por lo que Camiñas considera que su gestión provincial es esencial para garantizar la seguridad vial y un mantenimiento adecuado. En la reunión de diciembre, el presidente de la Diputación mostró su disposición a estudiar un intercambio entre esta carretera municipal y otras provinciales. La propuesta formal, elaborada por los servicios técnicos, se presentó en marzo; «ya han transcurrido seis meses, por lo que el presidente de la Diputación habría tenido tiempo suficiente para estudiarla. El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo lo antes posible que nos permita mejorar esta infraestructura fundamental para la comunidad local y el tráfico rodado, dando una respuesta que satisfaga las necesidades de nuestro territorio», destaca el alcalde rodeirense José Luis Camiñas en su nota de prensa.