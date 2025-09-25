El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza despidió ayer a los trece nuevos especialistas de la promoción que comenzó su formación médica hace cinco años, los R-5, en una cita que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Clínico de Santiago, presidida por el gerente, Ángel Facio, acompañado por el presidente de la Comisión de Docencia del CHUS, Rogelio Leira; el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria, Sergio Cinza, y el decano de la Facultad Medicina de la Universidade de Santiago, José M. Carreira.