Cerdedo-Cotobade mejora el local sociocultural de Caroi
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitaron ayer la antigua escola das nenas, reconvertida en centro sociocultural, de la parroquia de Caroi, para conocer las mejoras que se ejecutan con una aportación de 50.000 euros. Se trata de arreglar los problemas de filtraciones que afectaban al correcto desarrollo de las diferentes actividades. Se renuevan los encintados de la fachada sur, ala más expuesta a la lluvia; se aplicará aislamiento térmico en los techos y se sustituirá la carpintería exterior, las ventanas y las puertas y habrá estufa de pellets con canalización de aire.
