El BNG de Agolada urge tomar medidas para la prevención de incendios

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Agolada presenta una moción para llevar a debate en el pleno la ola de incendios que asoló Galicia en el mes de agosto. Entre los acuerdos que propondrá Susana Tato Pampín, portavoz del grupo municipal, estará demandar a la Xunta una serie de cuestiones, como la puesta en marcha de procesos de concentración parcelaria en las zonas prometidas, es decir, Agra-O Sexo-Val de Sangorza, Baíña-Berredo-Orrea y Basadre-Eidián-Ramil. También que se lleve a cabo la limpieza del monte conveniado de CMVMC de Basadroa, Outeiro y Ramil, como solicita la dirección de la comunidad. Ambas acciones piden que se hagan de forma «inmediata». La nacionalista urge a la Xunta también a poner en marcha un Plan de Emprego Verde de restauración ambiental en las áreas afectadas, que se centrará en la restauración ecológica, la protección de la biodiversidad y la recuperación de los suelos. Además, demanda la aprobación de una moratoria inmediata a nuevas plantaciones de eucalipto para reconducir la política forestal cara un modelo de monte ordenado y multifuncional que genere riqueza y que sea resiliente frente a los fuegos.

Desde el BNG de Agolada, instan a la Xunta de Galicia a duplicar los fondos de prevención en los dos próximos años. Exigen también el refuerzo y la profesionalización de los servicios de prevención y extinción, incluyendo la creación de 70 brigadas móviles de vigilancia y la dotación de medios y equipos adecuados para el ataque a grande incendios. Añaden que también se debería garantizar la mejora de las condiciones laborales del personal del servicio. Demandan al Gobierno gallego que impulse la revitalización socioeconómica del rural, promoviendo mejora de los servicios. Por último, demandarán la asunción de responsabilidades políticas por parte de los máximos responsables del Ejecutivo gallego, empezando por Rueda, por su gestión «absolutamente negligente».