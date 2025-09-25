Alineación de lujo para la XVII Bienal

Devolver su impronta inicial es el principal objetivo de la edición número 17 de la Bienal Pintor Laxeiro de Lalín, que este año lleva el sobrenombre de «Paisaxes e sombras». José Crespo, alcalde de Lalín, señaló ayer que «seguro que va a ser un punto de inflexión para que esta bienal, que se creó en el 93 y luego creció y desfalleció un poco, revitalizarla para que vuelva a florecer porque creo que Lalín es un sitio que lo merece». El regidor estuvo acompañado durante la presentación de la colectiva artística por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, el comisario de la bienal, Manuel Quintana Martelo, y la trabajadora municipal de Cultura, Lucía Espiño.

La Bienal Laxeiro de 2025 tendrá lugar del 3 de octubre al 29 de noviembre en el Museo Municipal Ramón Aller, ocupando todas sus estancias. Al respecto, Crespo también manifestó ayer su deseo de que a partir de ahora la muestra se celebre en la primavera, tal y como había querido el propio Laxeiro. Al final serán 12 los creadores que participen en ella con más o menos tres piezas cada uno. Los protagonistas que formarán parte de esta colectiva serán una docena de artistas de renombre en el arte contemporáneo, conjugando hombres y mujeres a partes iguales en su selección. La relación de artistas es la siguiente: Mónica Alonso (Lugo), Bosco Caride (Vigo), Alfonso Galván (Madrid), Francisco Leiro (Cambados), Concha Martínez Barreto (Madrid), Jorge Martins (Lisboa) Teresa Moro (Madrid), Manuel Quintana Martelo (Teo), Susanne Themlitz (Lisboa), Laxeiro (Lalín), Elena Colmeiro (Silleda) y Carmen Van den Eynde (Madrid). Pintura, escultura y fotografía nutrirán la remozada Bienal lalinense con la que se pretende recuperar la pujanza con la que echó a andar en la patria de Laxeiro.

Actividades

Por su parte, Lucía Espiño anunció la puesta en marcha de varias actividades complementarias con la Bienal Laxeiro como son las visitas guiadas de los sábados, a las 12.00 horas, sin reserva previa, además de otras adaptadas a grupos en función de cada perfil con reserva previa. «A mayores se prepararon una serie de talleres didácticos que serán participativos y que tienen que relación con los artistas y las obras expuestas». En total, serán siete: «Psicoespazo», «Corpo e volumen», «Memoria e obxectos», «Luz e cor», «Negativos do cotián», «Paisaxe aberta» y «Laboratorio de sombras».

Manuel Quintana Martelo bromeó diciendo que «a veces, a uno le llegan encargos un poco envenenados, y este es una de ellos». El comisario de la Bienal Pintor Laxeiro de 2025 recordó que una charla con Miguel Fernández Cid, director del MARCO de Vigo, resultó determinante a la hora de acometer el proyecto. «Viendo unas piezas de Susanne Themlitz en el museo vigués reflexiono sobre la visión que esta artista tiene con relación al paisaje y a su subjetividad de la interpretación de ese paisaje. A partir de ahí, entrelazo el paisaje como una mirada porque el paisaje también comporta un elemento que es sombra» para explicar la razón del nombre de la Bienal.

El comisario de la colectiva también desveló que «lo mejor era centrarme en el propio MARCO de Vigo y en artistas que llevaron proyectos a este museo. De ahí, busqué de entre todos ellos aquellos con los que yo tenía una afinidad mayor». Quintana Martelo quiso dejar claro que «no se pretende un comportamiento o una estructura de razón filosófica de cara a un movimiento único, si no exponer ante el público doce miradas del arte subjetivas que partiendo desde la objetividad de una mirada se llega a una mirada subjetiva en cada uno de ellos. Y esa es la reflexión que queremos llevar al público en general».