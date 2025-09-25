Aberto o prazo do IV Premio Arume de Poesía para a Infancia
Ata o 15 de novembro poden presentarse os traballos, que deben ter alomenos 350 versos
REDACCIÓN
O día 15 de novembro remata o prazo para a recepción de orixinais que concorran ao IV Premio Arume de Poesía para a Infancia. O galardón conta cunha dotación de 1.000 euros e será publicado por Edicións Embora. As obras candidatas, de temática libre e acaída para un público infantil e xuvenil, terán unha extensión mínima de 350 versos e poderán conformar un só poema ou un grupo de poemas. A entrega do premio terá lugar o 12 de decembro de 2025.
Na edición anterior foi premiada Latexos, de Beatriz Dourado; en 2023 o galardoado foi Pablo Nogueira Campo por Versos (A)variados; en 2022 concedéuselle Os versos da mariola, de Antón Cortizas; e en 2021, a Ramón D. Veiga, por Paraplue, e Manuel López, por A flor da letra.
O Premio Arume de Poesía para a Infancia fora creado por Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda coa finalidade de apoiar a poesía infantil e tivo a súa primeira edición hai máis de vinte anos. Foi, no seu momento, o único certame de poesía para a infancia en Galicia, feito que lle confería un brillo especial (e dúas décadas máis tarde continuaría a selo). A poesía, dentro da literatura infantil, é un dos xéneros (xunto co teatro) que conta cun menor número de títulos publicados. Búscase, daquela, compensar este desequilibrio que, co reforzo do patrocinio, facilite unha maior presenza da poesía dentro do sistema literario galego.
Nesta nova etapa, a Fundación Xosé Neira Vilas e Gálix suman esforzos para manter vivo o certame literario. Trátase da sección galega da Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) e representa o ámbito lingüístico galego no International Board on Books for Young People (IBBY). Contan co patrocinio de Deleite, empresa recoñecida polo seu compromiso coa calidade do seu produto, mais tamén coa identidade do mesmo, coas actividades e proxectos nos que a combinación sexa cultura/lingua galega-infancia/xuventude.
