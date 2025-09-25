384.000 euros en ayudas para la lucha contra los incendios

Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de este año se suscribieron cuatro convenios de colaboración por la Consellería del Medio Rural con los concellos de Lalín, Silleda, Dozón y Agolada. Todos los acuerdos fueron para realizar acciones de prevención y defensa contra los incendios forestales durante 2025 y 2026, unos convenios cofinanciados parcialmente con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la política agrícola común (Pepac) 2023-2027. Las aportaciones de la consellería fueron de 30.000 euros para Dozón (firmado el 6 de mayo), 87.120 euros para Agolada (fechado el 7 de mayo), 110.800 euros en el caso de Silleda (14 de mayo), y por último, 156.200 euros para Lalín (5 de junio).