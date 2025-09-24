Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vuelco de un camión de la basura de Lalín deja un herido leve en un brazo

El accidente tuvo lugar en la rotonda del cruce de la Rolda Leste con la Rúa do Rodo

Camión de la basura accidentado en Lalín.

Camión de la basura accidentado en Lalín. / Emerxencias Lalín

Á. G.

Lalín

Un trabajador de la recogida de basura de Lalín resultó herido leve esta tarde tras volcar el camión en el que se encontraba. El accidente tuvo lugar en la rotonda del cruce de la Rolda Leste y la Rúa do Rodo, y se desconocen la causa del mismo. El herido se quejaba de un dolor en uno de sus brazos. En el operativo participaron efectivos de la Polícia Local de Lalín y de Emerxencias Lalín.

