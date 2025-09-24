La subasta ganadera de Silleda moviliza ventas por más de 1,8 millones de euros

La Central Agropecuaria de Galicia movilizó en su sesión de ayer ventas de ganado por algo más de 1,8 millones de euros. Es el resultado de una puja a la que acudieron exactamente un total de 1.424 cabezas de ganado, de las que 1.366 encontraron comprador en la subasta celebrada en las instalaciones del recinto silledense. En lo que respecta a las cotizaciones medias, los 734,59 euros de los terneros de recría supusieron un alza de 71,5 euros y 15 de media crecieron los precios del vacuno mayor. Los terneros de carne siguen perdiendo cotización y ahora el promedio descendió, siempre en comparación con la semana pasada, 154 euros.