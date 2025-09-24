Silleda quiere volver a subirse al tren

La corporación municipal de Silleda celebrará este viernes (10:00 horas) el pleno ordinario del mes de septiembre. En el orden del día figura una propuesta de la alcaldía para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la recuperación de las paradas de tren existentes en las localidades de Taboada, Abades y O Castro, actualmente en desuso.

La iniciativa, que se someterá a votación, pretende mejorar la movilidad del vecindario y, de manera especial, del estudiantado que se desplaza a diario a ciudades como Santiago, A Coruña u Ourense. Estas paradas, pertenecientes a la línea Zamora-A Coruña, contaban hasta 2013 con servicios de media distancia operados por Renfe, y su uso supondría una alternativa más sostenible y eficiente frente al transporte por carretera.

La propuesta se enmarca en el proyecto educativo Red Compás, en el que participa el IES Pintor Colmeiro y que promueve la movilidad sostenible, el compromiso ciudadano y el conocimiento del territorio. «Esta iniciativa surge del trabajo y del interés de la juventud silledense, que está dando ejemplo de implicación social y capacidad de proponer soluciones para el futuro de nuestro rural», valora la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

El texto que se eleva a pleno solicita a Transportes que realice un estudio técnico y social para evaluar la viabilidad de la recuperación de estas paradas, teniendo en cuenta la demanda potencial, el impacto positivo en la cohesión territorial y en el desarrollo económico, así como la contribución a la lucha contra la despoboación y a la reducción de la huella de carbono. La regidora subraya que es «una apuesta clara por la vertebración territorial y por el aprovechamiento del patrimonio ferroviario existente», y muestra su disposición a colaborar con el ministerio y con el resto de administraciones para hacer realidad esta demanda histórica.

Por lo demás, la sesión del viernes abordará la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2024 –una vez aprobada inicialmente y superada la exposición pública– o la ratificación de la solicitud efectuada por la alcaldía a Medio Rural –en 2018 y en 2024, una vez aprobado el Plan Xeral de Ordenación Municipal– para incluir los núcleos de la parroquia de Oleiros en el proceso de reestructuración parcelaria. Esta ratificación se hace necesaria después de una sentencia judicial sobre un proceso de parcelaria en otro concello gallego en la que se pone de manifiesto que debe ser el pleno municipal quien efectúe la solicitud.

El BNG solicita un plan integral de señalización

El BNG lleva al pleno la solicitud de un plan integral de mejora de la señalización en todo el territorio. Su portavoz municipal, Erea Rey, destaca que «es una demanda ampliamente solicitada» por la población rural, con «problemas para recibir paquetes y visitas por la falta de indicativos claras». En clave turística, incide en la importancia de señalizar otras cataratas, áreas y molinos fluviales o patrimonio industrial en desuso.La moción propone la colocación de señales en los accesos a todas las parroquias y lugares, así como en los espacios turísticos, y de otras que indiquen las direcciones a seguir desde las principales vías. E insta al Estado y la Xunta a reforzar la señalización de la Fervenza do Toxa y el monasterio de Carboeiro en sus carreteras.