Los servicios acaparan ya ocho de cada diez contratos laborales en las comarcas

El peso del sector servicios en la economía de las comarcas es cada vez mayor, hasta el punto que Deza y Tabeirós-Montes se sitúan ya en la media provincial, donde el 79 por ciento de los contratos laborales formalizados en agosto corresponde a este segmento del mercado laboral. En las comarcas el dato es exactamente del 79,8%.

El Servicio Público de Empleo Estatal difunde ahora los balances mensuales de acuerdos laborales por municipios y en agosto, mes por excelencia de la época estival, ascendieron a 1.041, de los que 831 corresponden a los servicios. Es el único grupo de los principales segmentos de la economía en el que el mercado laboral se movió en todos los concellos del área, una vez que en otros como la construcción o bien no se cerraron acuerdos laborales o se identifican menos de cinco. En Lalín, según estos censos oficiales, se cerraron el mes pasado un total de 292 contratos de trabajo, de los que 202 corresponden a los servicios. Este dato permite a la capital dezana mantener una mayor estabilidad en el mercado laboral y todavía dentro de una notable dependencia de los servicios, situarse diez puntos por debajo de la media comarcal. En A Estrada representaron el 87 por ciento de las 368 contrataciones cerradas en agosto o, lo que es lo mismo, un total de 320.

En términos semejantes se mostró el movimiento laboral registrado en Silleda, con 130 acuerdos para el sector servicios de un total de 152. En Vila de Cruces fueron 55 de 57 y 17 de 25 en Rodeiro. Agolada es el municipio donde este sector tuvo menos relevancia, con 21 contrataciones de un total de 55, mientras que en Dozón hubo seis de ocho. Por último, en Forcarei fueron 80 entre los 84 absolutos.

La construcción solo fue capaz de concentrar durante el período objeto de análisis un total de medio centenar de contratos, de los que 24 corresponden a Lalín, 18 a A Estrada y 8 a Silleda. En Agolada y Dozón no legaron a cinco y en los demás ayuntamientos el cuadro elaborado por el SEPE aparece en blanco. La industria acaparó el doble de contrataciones que el sector del ladrillo, aunque las 122 solo representan el 12% de las 1.041 totales de agosto. A Lalín corresponden 59, seis a Rodeiro, hasta 33 a Agolada y 24 a A Estrada, con el resto de los territorios con menos de cinco. Para rematar, el agro concentró un total de 23 altas laborales; una decena en Silleda, siete en Lalín y seis en A Estrada.

Los informes del servicio públicos estatal de empleo también nos permiten conocer detalles como la temporalidad en cada uno de los municipios analizados y en este sentido cabe puntualizar que de los contratos iniciales suscritos con varones un total de 107 fueron indefinidos, 369 temporales y 14 fueron convertidos a indefinidos. En el caso de las mujeres las contrataciones formalizadas en agosto de forma indefinida ascendieron a 101, otras 410 se ajustan a modelos temporales y cinco por conversión a un formato indefinido.

Solo Lalín, Silleda y Rodeiro ganan cotizantes en un año

Empresas y autónomos de las comarcas mantenían en activo a 20.587 personas durante agosto, lo que supone una caída en 63 cotizantes en comparación con julio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora sus balances en base a la sede social de las empresas y no el lugar de empadronamiento del trabajador, de ahí que el volumen de activos totales es siempre mayor por los vecinos de la zona que tienen su puesto de trabajo fuera de las comarcas. La situación de agosto dibuja una realidad que en cierto modo se reitera en la zona: el censo de cotizantes se mantiene por las altas en el sistema general, mientras que los autónomos continúan bajando. Si comparamos la realidad de agosto con la de un año atrás, en el área hay 25 afiliaciones más a la Seguridad Social porque las 133 altas a mayores en el régimen general compensan la destrucción de 134 empleos por cuenta propia, situándose ahora con 6.563 autónomos. A Lalín corresponden 2.182, Silleda (1.038), Vila de Cruces (540), Rodeiro (449), Agolada (241), Dozón (181), A Estrada (1.605) y Forcarei (327). Empresas y todo tipo de emprendedores lalinenses generan exactamente 7.332 activos, que son 176 más que hace un año, mientras que en Silleda hay 3.808 tras un alza de 45. En Rodeiro son 953, ocho a mayores. El resto de los municipios de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes recortaron cotizantes en este período de doce meses. En A Estrada son ahora 126 menos y en Vila de Cruces había entonces 42 más que ahora. Por último, Agolada perdió 13 afiliados a la Seguridad Social, en Dozón fueron hasta 21 y dos en el caso de Forcarei.