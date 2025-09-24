Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nombran juez de Paz de Rodeiro a Ana Rodríguez

Ana María Rodríguez Jorge ha sido nombrada juez de Paz de Rodeiro. Su designación fue aprobada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en su reunión del pasado día 10 y establece una vigencia de cuatro años. Contra este acuerdo se podrá interponer recurso de alzada durante un mes a contar a partir del día de hoy.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents