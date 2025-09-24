Nombran juez de Paz de Rodeiro a Ana Rodríguez
Ana María Rodríguez Jorge ha sido nombrada juez de Paz de Rodeiro. Su designación fue aprobada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en su reunión del pasado día 10 y establece una vigencia de cuatro años. Contra este acuerdo se podrá interponer recurso de alzada durante un mes a contar a partir del día de hoy.
