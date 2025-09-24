Muestra fotográfica sobre la emigración en Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces, Abanca y Afundación inauguran hoy, miércoles 24 de septiembre, la muestra Nosotros también fuimos emigrantes. Fotografías de la Agencia Efe sobre la emigración española en el siglo XX. La presentación tendrá lugar a las 12:30 horas en el Auditorio Xosé Casal y contará con la asistencia del alcalde, Luis Celso Taboada; el concejal de Cultura, Julio López; el coordinador institucional de Abanca en Pontevedra, José Luis Romero; y la coordinadora adjunta del área de Cultura de Afundación, Paloma Vela.

Es una selección de cuarenta fotos de la emigración, tanto española como gallega, procedentes de los archivos de Efe, y se podrá contemplar hasta el 19 de octubre, de martes a viernes en horario de 16:00 a 21:00. Acerca esa realidad histórica a través de una síntesis fotográfica de las migraciones mediante la mirada profesional y humana de los fotoperiodistas de la época. La exposición forma parte del proyecto Corriente cultural, que ve el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo.