Malestar en las familias del IES García Barros por la falta de docentes y psicopedagogos

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del IES Manuel García Barros ha trasladado su malestar "por el aumento en el número de alumnado, manteniéndose el mismo número de docentes que en años anteriores, con un ratio que ronda los treinta alumnos por clase en la mayor parte de los cursos".

"En los dos últimos años se ha incrementado el número de matrículas en el centro en 100 alumnos debido al cierre de la ESO en el IES Anton Losada, aunque sin modificaciones en el equipo docente", explican. Además, han mostrado su preocupación por el elevado número de alumnos con necesidades especiales que requieren atención de la Psicopedagoga Terapéutica (PT) . "En el centro hay una Psicopedagoga Terapéutica al 80% . El 20 % restante son de horas de liberación sindical. Hasta el curso pasado ese 20 % lo cubrían con horas de otra PT. Este curso, a pesar de ingresar en 1° de la ESO varios alumnos con distintas necesidades especiales, no lo han cubierto", lamentan. "Parece ser que en breve, se abrirá un plazo para solicitar una Psicopedagoga Terapéutica. Todavía se desconoce cuando, pero creemos que nuestro centro, es merecedor de esa ayuda", afirman.

Como ejemplo de la situación que se vive en el centro han explicado el caso de Sonia, madre de una alumna de 1° de la ESO diagnosticada de autismo en grado 2.2 con numerosas estereotipias y TDAH que precisa, entre otras muchas atenciones, que la acompañen del autobús al centro y del centro al autobús en cada jornada escolar. Sonia consiguió precisamente hoy miércoles que le aprueben una persona para realizar ese acompañamiento a su hija al autobús. Sin embargo, sigue sin tener cubierto el 100% de su necesaria atención y acompañamiento en las clases.

Huelga del profesorado

Este es el motivo principal de la huelga de profesorado que tendrá lugar mañana jueves y del que han avisado a las familias por medio de la aplicación del Abalar. Según se explica en dicha notificación, hay constancia de que participará una buena parte de los docentes del centro. Desde la dirección apuntan a que el alumnado menor de edad estará vigilado y cuidado por el profesorado asistente y por el equipo directivo, pero "no se puede garantizar la normalidad en la actividad docente".

Cabe recordar que las familias del IES García Barros llevan meses reclamando a la Consellería de Educación un incremento del cuerpo docente. Entre sus peticiones estaba la creación de grupos adicionales para los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En sus quejas recogieron firmas y se reunieron con el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien les dio su respaldo. Finalmente la Consellería aceptó enviar un docente más pero no la petición de desdoblar los grupos en primero de la ESO; considerando que se cumplían las ratios.