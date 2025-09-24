Los lalinenses disfrutan con los últimos compases

Las fiestas patronales de Lalín bajaron el telón ayer después de cinco días en los que vecinos y visitantes gozaron con una de las citas que marcan el final del verano y el forzado cambio estacional. Si el lunes los más noctámbulos se fueron a cama al amanecer tras disfrutar con los conciertos de Festicultores, la orquesta París de Noia o una sesión de pinchadiscos, ayer el protagonismo lo acaparó Panorama, otra de las orquestas de mayor tirón en Galicia e incluso fuera de la geografía gallega.

Niños en una atracción. | Bernabé/Javier Lalín

En un programa que replicó contenido musical diario: grupos de gaitas, bandas de música, charangas y orquestas, el martes de As Dores comenzó temprano con el lanzamiento de bombas de palenque. Pasadas las 11.00 horas comenzaron a desfilar por las calles los miembros del grupo de gaitas Repenicando. En O Regueiriño comenzaba el desmontaje de algunas atracciones o barracas que, con mayor o menor flujo de público, funcionaron todos los días hasta bien entrada la madrugada. Lo que primero se atisbaba al salir a la calle, temprano, eran calles todavía cubiertas por agua fruto del intenso trabajo de limpieza.

Actuación de París de Noia, anteayer.

La Banda de Muimenta ofreció un concurrido concierto en la Praza da Vila a las 13.00 horas, ya con algunos vecinos lanzados al aperitivo previo a las comidas familiares. La agrupación bandística lalinense volvió a tocar a las 20.30 horas. Para las 18.00 estaba previsto el espectáculo O Rianxeiro, con la solista Verónica Santalices poniendo la voz a poemas de Castelao, pero el concierto no se celebró en el horario previsto por un malentendido de la artista y comenzó después de la banda.

Festicultores, en Rosalía de Castro.

Los últimos coletazos musicales de la jornada tuvieron como protagonistas a la charanga Ardores, que actuó en el entorno de la Praza da Marina, mientras que el Campo da Feira Vello acogió la verbena amenizada por la orquesta Panorama. Hoy, con menos atracciones, todavía funcionarán barracas y casetas en O Regueiriño, espacio por el que estos día pasaron miles de niños para subir a sus atracciones favoritas.