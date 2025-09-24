Lalín dice adiós a un referente de su emigración en Argentina

"Con profundo dolor compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo José Luis Rodríguez Reboredo". Con estas palabras anunciaba el Centro Gallego de La Plata la muerte de quien fuera su presidente y uno de los miembros más activos de la comunidad emigrante en Argentina, el pasado domingo, 21 de septiembre, a los 78 años de edad.

Pepe Luis, como era conocido por quienes le trataban, nació un 18 de febrero de 1947 en Lalín y llegó al país austral con apenas 8 años de edad. Desde su Concello natal le recuerdan como "un lalinense ejemplar que, siendo niño, emprendió el camino hacia Argentina y allí dejó una profunda huella en la diáspora gallega".

En el año 2000, tuvo el "gesto generoso" de donar al Concello de Lalín dos cuadros de Laxeiro, retratos de sus padres pintados durante la etapa del artista en la emigración, que hoy forman parte del patrimonio municipal. "Marcha un hombre bueno, comprometido con su tierra y con nuestra cultura. Su recuerdo permanecerá vivo entre nosotros. Gracias por tanto, José Luis", le despide el mensaje institucional emitido por la administración lalinense.

Siempre vinculado al centro gallego, como sus padres, Benito y Carmen, y su hermano Rodi, tras ocupar varios cargos en la junta directiva, llegó a dirigirla como presidente entre los años 2011 y 2016. Desde la entidad destacan que fue "un notable colaborador en la cocina a la hora de la elaboración de los callos".

Su amor no fue solo por Galicia, sino que lo extendió más allá del centro, dado que era el actual presidente del Club Español de La Plata, miembro de la junta directiva del Hospital Español de la misma ciudad y representante del Consejo de Residentes Españoles en Argentina.

"Hoy nos deja un gallego de esos que marcan el rumbo y nos guiarán para siempre, su sonrisa permanente, su vocación de servicio y su excelente predisposición enseñó que trabajar incansablemente de manera permanente para toda la colectividad en sus distintas actividades, no sólo es amor a Galicia, sino amor por los demás", reza el comunicado emitido por el Centro Gallego. "Lleguen nuestras sinceras condolencias a toda su familia y a las instituciones en las que participó con su valioso aporte. Lo vamos a extrañar con todo el corazón", remata.