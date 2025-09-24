El imputado por violación en A Estrada acusa a su expareja de actuar por celos

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra un hombre de 57 años acusado de violar a su expareja, una vista en la que el acusado ha alegado que las relaciones fueron consentidas. El caso procede del Tribunal de Instancia de A Estrada nº1. El Ministerio Fiscal le imputa un delito agravado de violación, así como un delito leve de lesiones, aunque este último sería absorbido por el primero. Reclama una condena de 14 años de prisión.

La mujer compareció a puerta cerrada manteniendo su denuncia por violación. Por su parte, el procesado se ha declarado inocente y ha sostenido que las relaciones sexuales fueron consentidas y que no agredió sexualmente a su pareja «eso nunca», afirmó con rotundidad. Según el testimonio del acusado, durante los dos meses previos al 15 de agosto de 2023 mantuvo una relación sentimental con la denunciante, aunque no convivían. Ocasionalmente, pasaba los fines de semana en el domicilio de ella. Relató que ese día ella le regaló un teléfono móvil nuevo, y mientras él cocinaba, ella procedió a instalar la tarjeta SIM y configurar el dispositivo. Por la tarde, mantuvieron relaciones sexuales, tras lo cual él recogió su ropa y se marchó al domicilio de su hija, donde también reside su exmujer.

Fue en ese lugar donde, según ha explicado, descubrió que su pareja había accedido a su teléfono móvil «había mensajes por whatsapp con unas amigas mías» en los que «ella se hizo pasar por mi hija diciendo que me dejaran en paz que ya tenía una relación estable». Este hallazgo derivó en una discusión telefónica con la denunciante y, según su versión, en la ruptura de la relación. «Ella se puso mal. Tuvo un ataque de ansiedad, llamándome de todo», ha declarado el procesado. La exmujer del acusado ha comparecido como testigo y ha ratificado que la denunciante envió varios audios tras la ruptura, que calificó como «fuera de lo común». Estas grabaciones, junto con otras conversaciones, fueron incorporadas como prueba documental en el proceso.

La denunciante fue atendida ese mismo día en el Punto de Atención Continuada (PAC) de su localidad y posteriormente derivada al servicio de Urgencias de Ginecología del hospital de referencia. El parte médico recoge un hematoma de medio centímetro en la cara interna del brazo izquierdo, así como otras lesiones no traumáticas en la zona vaginal. Sin embargo, la forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) declaró en sede judicial que dichas lesiones eran «inespecíficas» y compatibles con una relación sexual consentida. Asimismo, ha indicado que la mujer padece un trastorno ansioso-depresivo previo a los hechos y que no se observó un empeoramiento de su estado, más allá de un reajuste en su medicación.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de su cliente al considerar que no existen pruebas suficientes que sustenten la acusación. El abogado ha alegado que el testimonio de la denunciante incurre en «constantes contradicciones», carece de coherencia interna y no cuenta con elementos de corroboración externa. Además, ha recordado que el informe forense «desmiente» la versión de la denunciante y ha apuntado que esta ya fue condenada anteriormente por un delito de denuncia falsa y se encuentra actualmente investigada por otro. «La acusación responde a un afán vengativo derivado de los celos tras la ruptura sentimental», ha argumentado el letrado defensor.

El juicio ha quedado visto para sentencia.