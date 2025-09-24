El gobierno de Lalín reclamó a la Xunta el pago del ICIO del edificio de Medio Rural

El Concello de Lalín reclamó a la Xunta el pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del edificio de servicios centralizados que, impulsado por la Consellería de Medio Rural, está levantando en la zona de O Rodo.

En el requerimiento se constata que en un informe de la tesorería municipal, del pasado 28 de agosto, no consta que la consellería haya asumido la cantidad económica correspondiente de este tributo municipal y se insta a Medio Rural a satisfacerla. Se otorgó entonces un plazo de 10 días para atender un requerimiento que incluye certificaciones de obra, facturas y nóminas del contratista referidas a la ejecución de los trabajos durante el año 2023. El Concello, cabe recordar, recuperó el ICIO en 2024.