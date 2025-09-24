A Estrada, donde el deporte y la educación te llevan al bar

Una nueva señal instalada ayer en la Avenida de Santiago motivó numerosos comentarios a través de las redes sociales por el evidente y curioso fallo que cometieron los responsables. En esta nueva señal se indica que se debe girar a la derecha en la siguiente rotonda para dirigirse a Pontevedra por la N-640 o para ir a las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública de Galicia (Agasp). También que siguiendo de frente se va hacia al centro de la villa. El problema viene con una indicación del giro hacia la izquierda. En la señal se marca que es el camino hacia la zona deportiva y los centros educativos. Sin embargo, los que sigan ese camino lo que se encontrarán será el parking del bar Invictus. El giro correcto sería hacia la derecha.