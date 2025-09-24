A Estrada acoge en abril una nueva edición del Adventure Rallye Galicia

A Estrada volverá a ser la sede del Adventure Rallye Galicia, una competición de raid de navegación perteneciente al Campeonato de Europa calendado del 12 al 18 del mes de abril. La organizacion de la carrera barajó esta temporada un cambio de ubicación de la carrera, que desde su puesta en marcha siempre tuvo A Estrada como sede, aunque finalmente se ha optado por repetir.

Habrá sin embargo cambios en cuanto a las etapas. Así por ejemplo, la doble jornada maratón que hacía noche en Manzaneda irá en esta ocasión hacia O Courel. Además, también se recorrerá la comarca del Barbanza, del monte Xiabre y una nueva zona de Baiona. La base de operaciones se mantendrá sin embargo en la zona deportiva de A Estrada.