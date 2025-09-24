Dori Carbia vuelve con dos medallas de oro en Salamanca

La estradense Dori Carbia regresó el pasado fin de semana a la competición después de un necesario descanso anual y lo hizo con una gran actuación en el Trofeo Ciudad de Salamanca de culturismo natural. Participó en las categorías Bikini+40, en Sport Model y Run Way, las tres en las que la deportista de A Estrada se encuentra más cómoda. En la primera de ellas obtuvo un cuarto puesto, mientras que en las otras dos consiguió la medalla de oro.

Según nos recuerda, es la primera vez se sube a lo más alto de un podio desde su primeras competiciones en el mundo del culturismo, en el año 2018. «En mi vida había ganado un oro y ahora lo logré por partida doble. Hasta ahora lo máximo que había logrado habían sido una platas», explica Dori Carbia, cuya preparación específica viene desde el mes de noviembre del año pasado. «Este año me costó mucho. Con la edad cada vez se hace más complicado. Además, cada año te piden que estés más estilizada. Quieren que se te vea el trabajo que has hecho pero sin exagerar. Eso te obliga a una preparación diferente», nos cuenta sobre cómo preparó una competición clasificatoria para el Campeonato de España con más de 400 atletas.

Dori Carbia, que admite sentirse cada vez más suelta sobre el escenario con el paso de los años, tiene previsto prolongar esta segunda parte de la temporada con su participación en el Nacional, a mediados del mes que viene, y aprovechará su estado de preparación para llegar a la primera parte de la temporada 2026. «Cada vez me noto mejor y más suelta Lo disfruto mucho. Lo importante es sentirte bien con tu preparación. Si tienes dudas, no es lo mismo. Ya no lo disfrutas igual», afirmó.