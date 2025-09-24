Curso de lengua de signos en Silleda con la organización Xoga

Con motivo de la celebración, ayer, del Día Internacional de las Lenguas de Signos, el Concello de Silleda anuncia la puesta en marcha de un programa formativo en esta materia, en colaboración con la Organización de Diversidad Sensorial de Galicia (Xoga). Tendrá una duración de 30 horas y se desarrollará en la Casa da Xuventude durante siete sábados por la mañana. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse llamando al teléfono 986 592 037; se requiere un mínimo de 15.

La concejala de Bienestar y Educación, Ángela Troitiño, destaca la importancia de un curso con el que «queremos seguir dando pasos hacia un municipio más accesible e igualitario. La lengua de signos es un puente de comunicación que elimina barreras y favorece la integración de las personas con diversidad sensorial». Es una formación práctica y abierta a todas las edades, «una oportunidad para aprender, pero también para concienciar y sensibilizar sobre la realidad de la comunidad sorda».