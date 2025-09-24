El concierto ‘Descubrindo a Valle Inclán’, en Soutelo el 25 de octubre

La Diputación de Pontevedra cierra Son Verán con Descubrindo a Valle Inclán, cuatro conciertos de Teo Cardalda y María Monsonís en Moraña (26 de septiembre), Mondariz (27 de septiembre), Forcarei (25 de octubre, en el Auditorio de Soutelo de Montes) y Vilanova de Arousa (26 de octubre). Para el diputado de Cultura, Jorge Cubela, el programa ha sido «un éxito rotundo» del que disfrutaron 5.000 personas. Al acto de presentación, ayer en Pontevedra, asistió la alcaldesa de Forcarei, y también diputada provincial, Belén Cachafeiro. El espectáculo mezcla música y literatura y bebe del trabajo discográfico Claves líricas, editado por Altafonte y que contiene un libro disco con manuscritos, fotografías, láminas inéditas y nueve poemas de Valle Inclán musicalizados por Teo Cardalda.