El Concello plantea extender la cesión de la playa fluvial de Liñares a 50 años

La futura transformación de la playa fluvial de Liñares depende de un elemento clave: la ampliación de la cesión del terreno a 50 años. El Concello de A Estrada considera que este acuerdo, que garantizaría el uso público y la gestión municipal durante medio siglo, es la condición imprescindible para poder acceder a fondos públicos de administraciones autonómicas o provinciales.

Actualmente, la Sociedade Deportiva Río Ulla es propietaria del recinto, cuyo convenio inicial con el Concello se firmó en 2020 por 20 años y posteriormente se amplió a 25. El gobierno local ha propuesto prolongar este periodo hasta 50 años, una extensión que permitiría justificar legalmente la inversión de recursos públicos y asegurar su amortización.

La propuesta ya ha sido trasladada a la directiva de la Sociedade Río Ulla, que habría mostrado buena disposición, según fuentes municipales. Sin embargo, la decisión final dependerá de los socios, que deberán pronunciarse tras la celebración de una reunión para explicar los términos del acuerdo. De aprobarse, el acceso a la playa fluvial quedaría garantizado como espacio público bajo gestión municipal durante medio siglo, lo que permitiría planificar futuras inversiones con seguridad jurídica y económica.

Antes de iniciar la búsqueda de financiación, el Concello consultó a los servicios jurídicos sobre la fórmula más adecuada para realizar un gasto público en un espacio de propiedad privada. La conclusión fue clara: solo una cesión prolongada permitiría que cualquier intervención futura pudiera considerarse amortizable y, por tanto. Sin este acuerdo, cualquier proyecto se vería limitado a intervenciones menores o parciales, sin posibilidad de recibir apoyo institucional fuerte.

Mientras se define esta cuestión, el gobierno municipal explora distintas vías de financiación, paso necesario antes de elaborar un proyecto definitivo. Uno de los pasos en esta dirección fue el planteamiento de la iniciativa durante la reunión con el presidente la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes. La intención es que cualquier actuación futura combine conservación del entorno, mejora de infraestructuras y potenciación turística, de manera que la playa fluvial se convierta en un recurso estratégico para vecinos y visitantes.

Entre las actuaciones que se contemplan en un posible proyecto figuran la mejora de la zona edificada, con vestuarios y área de hostelería, la reorganización de estacionamientos, la renovación del cierre frontal y de los paseos interiores, así como la habilitación de espacios para eventos. También se prevé intervenir en la amplia zona verde y en el entorno fluvial, con el objetivo de proteger el medio natural y reforzar la sostenibilidad del espacio.

El Concello subraya que la cesión prolongada no es un mero trámite administrativo, sino el factor determinante que condiciona la viabilidad de cualquier intervención futura. Sin ella, no sería posible acceder a financiación externa ni garantizar que la playa permanezca de titularidad y uso público a largo plazo.

Con la ampliación de la cesión a 50 años, A Estrada asegura que la playa fluvial de Liñares podría convertirse en un recurso de referencia y un reclamo turístico para el municipio, combinando conservación, disfrute ciudadano y potencial turístico.