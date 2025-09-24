El Concello estudia levantar bordes en las jardineras de Praza da Feira

El plan de mejora de las zonas ajardinadas del casco urbano de A Estrada continúa avanzando con nuevas intervenciones en diferentes espacios verdes de la localidad. Esta actuación, que forma parte de la estrategia municipal de embellecimiento y mantenimiento de la villa, está dotada con un presupuesto de 128.846 euros (IVA incluido) y supondrá un acondicionamiento integral en siete áreas destacadas: la alameda municipal, el parque de Figueiroa, la Praza da Feira, la zona ajardinada de A Baiuca, el islote de Toedo, la rotonda de la Avenida de Santiago con la Rúa da Cultura y toda la mediana de esta última.

El Concello no se limita únicamente a las tareas de limpieza y reposición de plantas, sino que también estudia medidas complementarias que permitan mejorar la conservación de algunos espacios. En el caso concreto de las jardineras de la Praza da Feira, el concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, explicó que se está valorando la incorporación de un borde perimetral con fines prácticos y estéticos. «Evitaría que este material se disperse y también que entre otro tipo de basura en estas zonas ajardinadas», señaló en relación a la corteza de pino que suele utilizarse en estos espacios como elemento decorativo y de control de hierbas.

Durán recordó que en este tipo de jardines, situados al mismo nivel que el pavimento, se coloca una malla destinada a frenar el crecimiento de la hierba. Sin embargo, la corteza de pino sigue siendo un recurso habitual por su doble función: contribuye a mejorar la apariencia y ayuda a reducir la proliferación de malas hierbas. La instalación del borde, actualmente en fase de estudio, permitiría contener mejor ese material y reforzar el diseño ya existente.

En lo relativo a los parterres de la Praza da Feira, creados durante la última remodelación, el plan prevé intensificar las labores de limpieza y replantación, con especial atención a especies arbustivas que aporten un aspecto más homogéneo y natural al entorno.

El concejal quiso destacar además la implicación de vecinos y comerciantes que, de manera voluntaria, colaboran en el cuidado de las jardineras más próximas a sus viviendas o locales. «No se pretende en ningún momento que el mantenimiento lo hagan los ciudadanos, pero es bonito y digno de agradecimiento el cuidado extra que algunos le dispensan a este bien común», afirmó Durán. Puso como ejemplo casos registrados en vías como la calle Serafín Pazo, Ulla o la Praza de Galicia. Según indicó, estos gestos suponen un valioso contrapunto a los actos vandálicos que en ocasiones han afectado a las zonas verdes de la localidad.

Asimismo, el ejecutivo municipal trabaja en la preparación de un plan anual de mantenimiento de las zonas verdes. Este proyecto incluirá podas de árboles, rozas y otras labores periódicas para garantizaun cuidado continuado.