El Concello atendió más de 600 consultas de limpieza de fincas

La edil de Medio Ambiente de Lalín, Raquel Lorenzo, cifra en más de 600 las consultas solventadas en las dos últimas semanas por los técnicos de la Oficina Agraria en torno a la limpieza de las fajas secundarias». Fueron 350 presenciales y sobre 300 telefónicas. Estas consultas permiten a los vecinos la identificación concreta de la finca en la que se debe actuar, el tramo que se debe limpiar o aquellas especies sobre las que se debe actuar y las que pueden conservarse en los 50 metros de proximidad a las viviendas por estar fuera de las especies pirófitas».

Destacó la labor de información que «están desarrollando los técnicos en el ayuntamiento que se está completando con reuniones puntuales en parroquias donde surgieron problemas, como el caso de Vilatuxe, vinculadas a la titularidad discrepante entre las misivas remitidas y la actual, con motivo de la concentración parcelaria». A este encuentro acudieron cerca de un centenar de personas. Se atenderán todas las solicitudes de información en lo que queda de septiembre y a lo largo de todo el mes de octubre. «La inspección que hará el Seaga, la encargada de todo el proceso de inspección, notificación, revisión y ejecución subdisiaria, no se realizará hasta finales de año, por lo que los vecinos podrán tener cumplida información sobre todos los extremos necesarios de este proceso de limpieza forestal», indicó. Recuerda que la normativa gallega establece el deber de mantener limpias las franjas secundarias de biomasa que rodean viviendas, núcleos rurales, carreteras, equipamientos u otras infraestructuras sensibles. Estas franjas deben tener una anchura mínima de 50 metros alrededor de las casas y libres de vegetación pirófita como pinos, eucaliptos o acacias, que favorecen la propagación del fuego. Las masas arbóreas que se conserven tienen que estar podadas, evitando que sus copas se toquen entre sí o que se proyecten sobre tejados. La distancia mínima entre árboles permitidos y edificaciones debe ser de 2 metros, y no pueden existir árboles a menos de 4 metros de las vías de acceso.