Cocina, repostería, tatuajes y circo, en el Espazo Xove de Lalín

El Espazo Xove de Lalín ofrece cuatro talleres para la juventud en otros tantos viernes de los dos próximos meses, en horario de 18:30 a 20:00. El primero, de repostería, será el 17 de octubre; el 24 tendrá lugar el de tatuajes; el 31, el de actividades circenses (el único de dos horas, por lo que comenzará a las 18:00); y el 7 de noviembre, el de cocina en diez minutos. Quienes deseen más información o inscribirse pueden hacerlo en el teléfono fijo 886151267, en el móvil 672019786 o a través del correo electrónico espazoxovelalin.xuventude@xunta.gal.