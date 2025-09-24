Cocina, repostería, tatuajes y circo, en el Espazo Xove de Lalín
El Espazo Xove de Lalín ofrece cuatro talleres para la juventud en otros tantos viernes de los dos próximos meses, en horario de 18:30 a 20:00. El primero, de repostería, será el 17 de octubre; el 24 tendrá lugar el de tatuajes; el 31, el de actividades circenses (el único de dos horas, por lo que comenzará a las 18:00); y el 7 de noviembre, el de cocina en diez minutos. Quienes deseen más información o inscribirse pueden hacerlo en el teléfono fijo 886151267, en el móvil 672019786 o a través del correo electrónico espazoxovelalin.xuventude@xunta.gal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda de Inditex en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- «Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED